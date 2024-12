Glem våpen: Black Ops 6 lar deg nå ta ned fiender ved å fise på dem

HQ

I et trekk som ingen så komme, har Call of Duty: Black Ops 6 lagt til en ny henrettelse som involverer ... en fjert. Men ikke hvilken som helst fjert - denne er enhjørningsdrevet. Ja, du leste riktig. I en bisarr vri viser en lekket video en spiller som avslutter en fiende ved å tilkalle en enhjørning, ta tak i halen og slippe løs en fargerik fart-ray rett på målet. Hvis du trodde Black Ops ikke kunne bli merkeligere, kan du tro om igjen.

Dette uvanlige trekket er en del av "Tracer Pack: Brightmare Mastercraft Ultra Skin Bundle", en kosmetisk pakke som inkluderer en hjelm med enhjørningstema, regnbuefargede våpen og den nå beryktede fissekjøringen. Det er et vilt tillegg som har fans delt. Noen synes det er en morsom, uventet vri som gir et snev av moro, mens andre stiller spørsmål ved om Call of Duty endelig har gått for langt, og lener seg til en Fortnite-stil som kan ødelegge spillets ikoniske realisme.

Mens Black Ops 6 har skapt bølger og drevet Call of Duty-franchisen til over 500 millioner solgte eksemplarer, har inkluderingen av denne utførelsen utløst blandede følelser. Noen fans savner den dystre, seriøse tonen serien er kjent for, mens andre bare er her for latteren og enhjørningsmagien.

Så hva synes du - er enhjørningsporter fremtiden for Call of Duty, eller bør spillet holde seg til mer tradisjonelle måter å ta ned fiender på?