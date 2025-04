Glen Powell fikk Arnold Schwarzeneggers velsignelse til nyinnspilling av Running Man

The Running Man En nyinnspilling av Running Man kommer senere i år. Filmen kommer fra Edgar Wright, og Glen Powell vil innta hovedrollen som en gang ble spilt av ingen ringere enn actionlegenden Arnold Schwarzenegger.

For å føle seg helt i ett med rollen, mente Powell at han trengte Schwarzeneggers velsignelse for å gjøre The Running Man til sin egen. Som han forklarte til People, endte Powell opp med å komme i kontakt med Arnolds sønn Patrick Schwarzenegger, som til slutt fikk arrangert et møte med sin far.

"Arnold ga oss sin velsignelse", sier Powell. "[Hans sønn] Patrick Schwarzenegger er en god venn av meg, og jeg spurte Patrick om jeg kunne få snakke med Arnold, og jeg hadde ikke sett Arnold siden vi spilte inn Expendables i Bulgaria."

"Arnold ga oss sin fulle velsignelse, og vi får gi Arnold en veldig spesifikk morsom gave fra filmen om et par uker her. Så jeg gleder meg veldig til å se ham," fortsatte han.

Akkurat som i originalfilmen, vil The Running Man nyinnspillingen følge en mann i et futuristisk, dystopisk samfunn hvor han må overleve et dødelig gameshow, og hvor han må kjempe mot fanger, mordere og andre.