Little Nightmares 3
      The Running Man

      Glen Powell gjør alt han kan for å slå et rigget spill i ny The Running Man trailer

      Med en milliard dollar på spill, skyr Powells Ben Richards ingen midler for å vinne, selv om produsentene mener han er sjanseløs.

      HQ

      Det er mindre enn en måned til Edgar Wrights nyinnspilling av The Running Man, og Paramount har gitt oss en ny trailer i forkant av filmens kinopremiere. Vi får et nytt blikk på handlingen, litt mer action og et innblikk i hvordan spillet er rigget fra starten av.

      Hvis du ikke er klar over det, finner The Running Man sted i en alternativ versjon av jorden i nær fremtid, der deltakerne kan delta i et TV-spill som bokstavelig talt setter livet på spill. Hvis de overlever 30 dager med jakt på trente snikmordere og alle andre som måtte ønske å drepe dem, kan de vinne en milliard dollar.

      For Glen Powells Ben Richards ser det imidlertid ut til at det å vinne pengene ikke blir så enkelt som å overleve. Josh Brolins skurkaktige TV-produsent forteller ham at det ikke er en enkel oppgave, og at det finnes krefter som vil hindre Powell i å vinne pengene han trenger for å redde datteren sin.

      The Running Man Lander på kino den 7. november.

      HQ

