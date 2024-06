Glen Powell innrømmer at han gjerne vil spille Batman

HQ

Da James Gunn og Peter Safran presenterte sine planer for det nye DC-universet, avslørte de at Matt Reeves' The Batman ville være en separat enhet, og at deres DCU ville ha sin egen Batman. Men hvem som skal spille denne Batman har så langt vært uklart.

I forrige måned kunne vi fortelle at Alan Ritchson (Reacher) ikke legger skjul på at han virkelig ønsker å spille Bruce Wayne, og uttalte :

"Jeg vil gjerne spille Batman. Der sa jeg det, ok? Jeg skal rope det ut fra hustakene: 'Jeg vil være Bruce Wayne!'"

Men det er selvfølgelig andre som er ivrige og ikke er sjenerte for å innrømme det ... som Glen Powell (Top Gun: Maverick, Anyone but You og Twisters) for eksempel. I et intervju med GQ forklarer han :

"Jeg var alltid en Batman-fyr. Jeg ville ha en vill tolkning av Batman. Det ville definitivt ikke vært en Matt Reeves-tone - det ville nok vært nærmere Keaton."

Hva synes du om det, kan du se for deg Powell som DCU-Batman, eller har du et bedre forslag?