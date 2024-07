Glen Powell kommer tilbake for Top Gun 3

Det var ganske klart at Paramount ville sette himmel og jord i bevegelse for å lage en tredje Top Gun -film etter at Maverick kom i 2022 og ble en av tidenes største filmer. Mens vi fortsatt venter på offisiell informasjon om hvor denne tredje delen i actionserien er, vet vi i det minste nå at Glen Powell kommer tilbake som karakteren Hangman og at filmen også har en foreløpig dato låst.

Under en opptreden på Happy Sad Confused Podcast mens han promoterte Twisters sammen med Daisy Edgar-Jones, uttalte Powell at det er satt en dato for Top Gun 3, før han antydet at han kjente til ytterligere informasjon som han foreløpig ikke kan dele.

Du kan se klippet nedenfor for å se Powell famle etter ord da han ble stilt et spørsmål om Top Gun 3.

En ting vi vet er at Tom Cruise fortsatt er opptatt med å falle ut av fly for å perfeksjonere stunts for Mission: Impossible 8, noe som betyr at eventuelle innspillinger for Top Gun 3 må vente til det er overstått og Cruise er klar til å hoppe tilbake i pilotsetet.