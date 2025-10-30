Glen Powell om å vende tilbake til Chad Powers: "Vi vil veldig gjerne ha en sesong til"

HQ

Hvis du har fulgt med på komedieserien Chad Powers, vet du sikkert at den første sesongen slutter med en ganske brå og stor cliffhanger. Det er en så uventet avslutning at du uten tvil er spent på om historien vil bli forlenget, og om det noen gang vil komme en sesong to.

Foreløpig er det ikke gitt grønt lys for en andre sesong, men i et intervju med The Hollywood Reporter har hovedrolleinnehaver Glen Powell og medspiller Steve Zahn snakket om hvorvidt de ønsker å komme tilbake og levere flere episoder av Chad Powers.

"Jeg vil si at det åpenbart er folkets valg hvis vi får en andre sesong", begynte Powell. "Så vær så snill å si til alle at de skal stille inn. Vi vil veldig gjerne ha en sesong til."

Zahn føyde deretter til at "vi må ha en sesong til", alt før Powell fortsatte med å utdype; "Akkurat. Realiteten er at det er mye mer historie å fortelle. Det ble tidlig konstruert en bue for hvordan Catfish skulle se ut. Så vi har en begynnelse, en midte og en slutt i tankene. Men folk må se på og vise oss at de vil se det. Vi tror på denne serien. Jeg tror vi har en hitserie her som verden virkelig kommer til å elske. Hvis vi får lov til å lage en andre sesong, har vi noen morsomme ting i tankene."

Hvis du ennå ikke har sett Chad Powers, kan du nå se alle de seks episodene i første sesong på Disney+, og du kan også se en trailer for serien nedenfor og til og med lese vår egen anmeldelse av serien her.

Vil du ha flere Chad Powers episoder?