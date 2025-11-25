Glen Powell rydder seg vei til en formue på 20 milliarder dollar i A24s How to Make a Killing

Hva ville du gjort hvis du var den åttende i rekken til en familieformue verdt over 20 milliarder dollar? Glen Powell vet i hvert fall hva han ville gjort, for i den kommende How to Make a Killing fra A24 vil han "beskjære noen grener av familietreet" for å si det sånn, for å bane seg vei til en formue som forandrer livet (og generasjonen).

Filmen har premiere i februar 2026, som vi ennå ikke har en fast dato å merke av i kalenderen, og har en stjernespekket rollebesetning som støtter Powell med talentene Margaret Qualley, Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace og Ed Harris, mens selve filmen er skrevet og regissert av John Patton Ford (tidligere Emily the Criminal).

Premieren er satt til tidlig i 2026, og du kan se traileren for How to Make a Killing nedenfor for å avgjøre om du vil dra på kino for å se denne kommende filmen.