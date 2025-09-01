Glen Powell tar på seg flere forkledninger i den kommende komedieserien Chad Powers

Hva gjør du når du blir så forhatt at du sannsynligvis ikke har noen sjanse til å forfølge drømmen din? Jo, man skifter ansikt. Eller, som Glen Powell uttrykker det i den nye traileren for den kommende komedieserien Chad Powers, man "gjør en Mrs. Doubtfire".

Etter at Russ Holliday finner ut at idrettskarrieren er over altfor tidlig, bestemmer han seg for å skifte identitet og dra til Sør-Georgia for å prøvespille, og blir tittelfiguren i Chad Powers. Forkledningen på Chad Powers får kanskje Powell til å se overraskende stygg ut, men den fungerer når han skal lure treneren og lagkameratene.

Som du sikkert har gjettet nå, oppstår det en rekke sprell, og Powers kan verken dusje eller ta av seg hjelmen, da begge deler ville risikere å ødelegge det nye utseendet hans. Vi er sikre på at hemmeligheten vil bli avslørt på et eller annet tidspunkt, men vi må vente til 30. september for å finne ut av det når Chad Powers sendes på Hulu.