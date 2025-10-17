Glen Schofield frykter at Microsoft vil ødelegge Call of Duty's sjel gjennom bedriftskulturen

HQ

Er Call of Duty i trøbbel? Call of Duty-veteranen og tidligere Sledgehammer-ansatt Glen Schofield mener i hvert fall det, og i et intervju under Gamescom ga han uttrykk for sin reelle bekymring for at det militære skytespillet skal bli offer for Microsofts bedriftskultur. En situasjon han sammenligner med Halo og hvordan den serien - ifølge ham - har blitt feilhåndtert de siste årene.

"Jeg bekymrer meg enormt for det, det gjør jeg virkelig. For hva skjer med Gears of War, hvor er Halo ... skjønner du hva jeg mener? Og du ser på EA, du ser på disse store selskapene, og jeg tenker - hvor er Strike-spillene? Hvor er dette spillet? Det er så mange som bare faller utenfor."

Schofield fortsatte også med å forklare at slike ting lett kan skje når store selskaper sluker uavhengige studioer og tvinger dem til å tilpasse seg en ny måte å gjøre ting på.

"Dessverre, når du først er assimilert av et av disse selskapene, tar du på deg noen av deres trekk. Jeg kan tenke meg at Call of Duty-bonussystemet er borte nå, og erstattet med deres, og folk vil si: "Det er ikke det samme."

Men det er ikke bare kulturskiftet som bekymrer Schofield. Han påpeker også at mange av utviklerens nøkkelpersoner for lengst er borte. Enten har de søkt tilflukt andre steder, med mindre press fra bedriften og mer kreativ frihet, eller de har forlatt bransjen helt.

Er du enig i det Schofield sier? Har han et poeng, og er Call of Duty i fare?