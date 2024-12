Glen Schofield presenterte Dead Space 4-prosjektet for EA, men de sa nei

HQ

Tidlig i fjor hadde vi et nysgjerrig tilfeldighet da Dead Space Remake og The Callisto Protocol, prosjektet drevet av den opprinnelige skaperen av originalen Dead Space, Glen Schofield, i Striking Distance. Dette sammentreffet resulterte i titler som var like i utseende, men forskjellige i dybden. Til slutt ble salget av The Callisto Protocol langt under forventningene, og Striking Distance måtte kutte drastisk i staben, inkludert Schofield selv.

Nylig gjenforenes Schofield med sine gamle medsammensvorne, Bret Robbins (kreativ leder for Dead Space fra 2008) og Christopher Stone (animasjonsregissør) på Dan Allen Gaming-kanalen (takk, ResetEra), der trioen erkjente at de hadde en god idé til Dead Space 4, men at EA "respektfullt" avviste den.

"Vel, vi gikk ikke for dypt, de sa bare nei, vi er ikke interessert akkurat nå, vi setter pris på det, bla bla bla bla bla, og du vet, vi vet hvem vi skal snakke med, så vi gikk ikke videre med det, og vi respekterte deres mening, du vet, de kjenner tallene sine og hva de må sende og alt det der."

De kreative er imidlertid ikke i ferd med å avslutte det kapittelet helt, selv om ingenting er bestemt akkurat nå.

"Bransjen er på et merkelig sted akkurat nå," sier Stone. "Folk er veldig tilbakeholdne med å ta sjanser på ting, så du må ta det med en klype salt, hvem vet, kanskje en dag, jeg tror vi alle ville elsket å gjøre det."

"Ja, vi har noen ideer," sa Schofield.

Kunne du tenke deg å se et fjerde spill på Dead Space?