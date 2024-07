Glenn Close og Caleb McLaughlin møter sine demoner i Netflix' The Deliverance

Netflix har produsert en veritabel rekke skrekkfilmer og prosjekter gjennom årene, av varierende kvalitet. I slutten av august vil et annet prosjekt bli med på denne listen da The Deliverance debuterer på streameren for å skremme seerne dumme.

Regissert av Lee Daniels, handler denne filmen om en mor som sliter når hun må møte demonene sine for å redde sjelene til barna sine. I hovedrollene ser vi Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor, Mo'Nique og Stranger Things' Caleb McLaughlin, og filmen skal være basert på en sann historie om besettelse.

The Deliverance Filmen har premiere på Netflix 30. august, og du kan se traileren nedenfor.