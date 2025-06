Glinda og Elphaba gjenforenes i traileren Wicked: For Good

Det er kanskje et snaut halvår til premieren på Wicked: For Good, men nå har vi fått den første traileren som viser hva som skjer i Jon M. Chus oppfølger til Wicked fra 2024.

Wicked: For Good er en filmatisering av andre halvdel av den kritikerroste musikalen, der Elphaba er på flukt etter å ha vendt Oz, Trollmannen og alle menneskene hun kjente ryggen. Med tanke på at den første filmen dekket det meste av den originale musikalen, kommer Wicked: For Good til å legge til noen ekstra sanger samt sannsynligvis bringe inn ekstra plotelementer.

Vi får også en titt på truppen fra Trollmannen fra Oz, inkludert en feig CGI-løve. Vi er fortsatt usikre på hvem som spiller Dorothy, men vil sannsynligvis finne det ut snart.

Wicked: For Good Trollmannen fra Oz kommer på kino den 21. november.