Global oppvarming vil føre til rekordtemperaturer de neste fem årene

Med tanke på at vi i søreuropeiske land som Spania allerede ser temperaturer på over 35 °C før juni i det hele tatt har begynt, og med Storbritannia midt oppe i en hetebølge uten sidestykke, er det klart for alle at verden er i ferd med å bli et veldig, veldig varmt sted. Og nå spår en ny rapport fra FN og UK Met Office (takk, Reuters) en global temperaturstigning på 1,5 grader Celsius innen 2030, noe som i praksis vil bety at klimaavtalen som ble undertegnet av de fleste av verdens land (men ikke av de største forurenserne og produsentene av klimagasser, som Kina, Russland og USA), og som ble undertegnet i Paris i 2015, vil ha mislykkes.

Basert på eksisterende data og modeller anslås det at isen i Arktis (som for tiden varmes opp raskere enn resten av verden) vil smelte i mars i løpet av de neste fem årene i Barentshavet, Beringhavet og Okhotskhavet, noe som vil føre til flere alvorlige værhendelser på den nordlige halvkule. Det er også ventet en ny, kraftig El Niño-hendelse (en periodisk oppvarming av havoverflatetemperaturen i det sentrale og østlige Stillehavet, som vanligvis varer mellom ni og tolv måneder) i vinter, som kan vare frem til 2027, og som kan føre til at de globale temperaturene stiger til rekordnivåer på grunn av oppvarmingen av Stillehavet.

Selv om utsiktene ikke er gode, advarer begge organisasjonene om at det fortsatt er mulig å reversere skadene som en slik oppvarming kan forårsake på livet på jorden, hvis regjeringene samarbeider om å forplikte seg til å bekjempe den globale oppvarmingen.