Globale aktivister kritiserer Davos Forum for å være elitestyrt og udemokratisk

En koalisjon av 67 sivilsamfunnsorganisasjoner fra mer enn 26 land har i en felles uttalelse rettet skarp kritikk mot World Economic Forum (WEF), og kaller det et symbol på et globalt økonomisk system som gagner mektige eliter, samtidig som det forsterker krig, ulikhet og miljøskader. Uttalelsen kommer samtidig som politiske ledere og næringslivsledere samles til det årlige toppmøtet i Davos.

Gruppene hevder at forumet ekskluderer arbeidere, lokalsamfunn og land som er hardest rammet av klimakatastrofer, konflikter og økonomisk usikkerhet. "Vi avviser Verdens økonomiske forum som et symbol på en autoritær økonomi som tjener noen få og ekskluderer dem som jobber hardt hver dag", sier Max Voegtli fra den sveitsiske protestkoalisjonen StrikeWEF.

Underskriverne krever omfattende endringer i den globale økonomiske styringen, blant annet større demokratisk kontroll og en mer rettferdig fordeling av rikdom. "Vi krever en grunnleggende demokratisering av verdensøkonomien og en omfordeling av rikdom for å takle de store globale ulikhetene", sier Thomas Eberhardt-Köster fra Attac Tyskland.

I stedet for Davos fremmer koalisjonen alternative internasjonale plattformer som World Social Forum, som de sier er organisert av og for vanlige folk. Massa Koné, en av hovedarrangørene av World Social Forum 2026, sier at arrangementet vil ha som mål å "gi folk mulighet til å organisere seg selv for en mer rettferdig styring av livsgrunnlaget".

Uttalelsen ble initiert av grupper som inkluderer arrangørene av World Social Forum 2026 i Vest-Afrika, de tyske interesseorganisasjonene WEED og Attac, den transnasjonale bevegelsen Afrique-Europe-Interact og StrikeWEF, som organiserer protester under årets Davos-møte...