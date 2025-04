Globale militærutgifter når historiske 2,7 billioner dollar

HQ

De siste nyhetene fra verden . Vi vet nå at de globale militærutgiftene nådde en ny topp på 2,718 billioner dollar i 2024, ifølge SIPRI, noe som markerer det tiende året på rad med vekst og den bratteste økningen siden den kalde krigen. Du kan lese hele rapporten her.

Eskalerende konflikter, særlig i Ukraina og Midtøsten, sammen med økende bekymring for strategisk konkurranse i Asia, bidro til en global økning på 9,4 %. Europa ledet an i økningen, mens USA alene stod for over en tredjedel av de globale utgiftene.

I Asia økte Kina og Japan budsjettene sine betydelig, noe som tyder på langsiktige militære moderniseringsmål. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne vedvarende økningen i forsvarsutgiftene vil utvikle seg i årene som kommer, og hva den vil føre til.