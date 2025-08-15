Globale samtaler om å få slutt på plastforurensning mislykkes nok en gang

HQ

De globale forhandlingene om å få slutt på plastforurensningen har nok en gang strandet, ettersom det ser ut til at landene ikke klarer å komme til enighet om den beste løsningen for å håndtere vår avhengighet av plastproduksjon og oljen som kreves for å opprettholde den.

Som BBC rapporterer, er dette de sjette FN-forhandlingene på tre år, og de endte i en fastlåst situasjon. Rundt 100 land krevde begrensninger i produksjonen av plast, mens oljestatene satte foten ned og sa at det ville være mer fordelaktig å fokusere på resirkulering.

Cubanske delegater sa at man hadde gått glipp av en "historisk mulighet", men at det ikke er noen planer om å stanse arbeidet med å begrense plastproduksjonen. Plast er fortsatt til nytte for mange sektorer, men forskere er bekymret for de giftige kjemikaliene de inneholder, som kan påvirke miljøet og kroppene våre når de brytes ned i mindre biter.

"Det er urettferdig at vi skal måtte bære byrden av enda en global miljøkrise som vi bidrar minimalt til", sier stillehavsnasjonen Palau.

Plastproduksjonen har økt fra to millioner tonn i 1950 til 475 millioner tonn i 2022, og den forventes å øke ytterligere uten regulering. Mens plastprodusentene tror at plastforurensningen kan stanses med gode avfallsprosedyrer, mener forskerne at det vil kreve både produksjonsbegrensninger og bedre resirkulering for å stanse forurensningen.