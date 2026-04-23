Globaleye fremstår som NATOs favoritt når europeisk teknologi velges fremfor amerikansk

Det ser ut til at den svenske forsvarsleverandøren SAAB har sikret seg en massiv avtale med NATO. Organisasjonens nåværende E-3 Sentry (Boeing) skal skiftes ut, og ifølge La Lettre har de valgt Globaleye (SAAB) som etterfølger. Så sent som i fjor så det ut til at NATO ville velge Boeings E-7 Wedgetail, men den planen gikk i vasken, og nå ser det ut til at det blir europeisk teknologi som gjelder.

I en kommentar til Dagens Industri sier Saabs pressesjef Mattias Rådström :

"Vi har notert oss medieoppslagene og henviser videre spørsmål om denne saken til NATO. Saab har ikke inngått noen avtale eller mottatt noen bestilling fra NATO på Globaleye. Vi er overbevist om at Globaleye vil oppfylle NATOs behov, men har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt."

For øyeblikket har NATO 14 E-3 Sentry-fly, og kjøpet som gikk i vasken i fjor, gjaldt seks E-7 Wedgetail-fly. Med en prislapp på ca. 210 millioner pund / 240 millioner euro per enhet, vil dette (forutsatt samme antall Globaleye-enheter) utgjøre en avtale verdt 1,2 milliarder pund / 1,4 milliarder euro for den europeiske forsvarsindustrien. SAAB har kapasitet til å levere fire Globaleye-enheter per år.