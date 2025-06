Globalt toppmøte i Spania søker ny vei for utviklingsmålene

HQ

Siste nytt om Spania . Verdens ledere samlet seg mandag i Sevilla til et toppmøte som bare finner sted én gang i tiåret, for å konfrontere det økende gapet mellom globale ambisjoner og reell fremgang når det gjelder klimatiltak og fattigdomsbekjempelse.

"Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, vårt globale løfte om å forandre verden for å skape en bedre og mer rettferdig fremtid, er i fare. Sevilla Commitment-dokumentet er et globalt løfte om å fikse hvordan verden støtter land når de klatrer på utviklingsstigen."

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret til en reform av finanssystemene, og understreket at dagens modell svikter de mest sårbare. USAs tilbaketrekning fra den såkalte Sevilla-forpliktelsen markerte et betydelig tilbakeslag, og understreket spenningene i det globale samarbeidet.