Sport
Globe Soccer Awards 2025: endelig liste over nominerte til beste spiller, klubb, trener...
Vinnerne av Globe Soccer Awards vil bli kunngjort 28. desember 2025.
HQ
Globe Soccer Awards har kunngjort finalistene for 2025-utgaven. Disse prisene ble opprettet i 2010, med deltakelse fra UEFA, European Club Association og European Association of Player Agents. Etter et første utvalg av nominerte, har den endelige listen over finalister blitt stemt frem av fansen. Nå skal vinnerne kåres av et utvalg fans og en jury bestående av tidligere spillere, trenere, agenter og journalister.
De blir plukket ut i henhold til kalenderåret 2025, noe som betyr at det tas hensyn til andre halvdel av forrige sesong og begynnelsen av inneværende sesong 2025/26. Vinnerne vil bli kunngjort 28. desember 2025.
Finalistene i Globe Soccer Awards:
Beste herrespiller i 2025
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Vinícius Jr
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Vitinha
- Lamine Yamal
Beste kvinnelige spiller i 2025
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Linda Caidedo
- Mariona Caldentey
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Hannah Hampton
- Chloe Kelly
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Leah Williamson
Beste trener i 2025:
- Xabi Alonso
- Mikel Arteta
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Beste forward i 2025
- Ousmane Dembélé
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Kylian Mbappé
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Lamine Yamal
Beste midtbanespiller i 2025
- Jude Bellingham
- Desiré Doué
- Fermin López
- João Neves
- Cole Palmer
- Pedri
- Federico Valverde
- Vitinha
Beste nye spiller i 2025
- Eliesse Ben Seghir
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Arda Güler
- João Neves
- Kenan Yıldız
Årets beste herreklubb
- Al-Ahli
- Barcelona
- Bayern
- Chelsea
- Flamengo
- Liverpool
- PSG
- Sporting
Årets beste kvinneklubb
- Arsenal
- Barcelona
- Chelsea
- Juventus
Beste agent i 2025
- Ali Barat
- Jorge Mendes
- Federico Pastorello
- Fali Ramadani
- Frank Trimboli
Beste sportsdirektør
- Luís Campos
- Deco
- Michael Edwards & Richard Hughes
- Giovanni Manna
- Paul Winstanley & Laurence Stewart
Beste spiller fra Midtøsten i 2025
- Al-Dawsari
- Karim Benzema
- Riyad Mahrez
- Cristiano Ronaldo
Vinícius Jr. vant prisen i fjor. Vil Ousmane Dembélé legge Globe Soccer til samlingen sin, ved siden av Ballon d'Or?