Globe Soccer Awards 2025: endelig liste over nominerte til beste spiller, klubb, trener...

HQ

Globe Soccer Awards har kunngjort finalistene for 2025-utgaven. Disse prisene ble opprettet i 2010, med deltakelse fra UEFA, European Club Association og European Association of Player Agents. Etter et første utvalg av nominerte, har den endelige listen over finalister blitt stemt frem av fansen. Nå skal vinnerne kåres av et utvalg fans og en jury bestående av tidligere spillere, trenere, agenter og journalister.

De blir plukket ut i henhold til kalenderåret 2025, noe som betyr at det tas hensyn til andre halvdel av forrige sesong og begynnelsen av inneværende sesong 2025/26. Vinnerne vil bli kunngjort 28. desember 2025.

Finalistene i Globe Soccer Awards:

Beste herrespiller i 2025



Ousmane Dembélé



Désiré Doué



Erling Haaland



Achraf Hakimi



Vinícius Jr



Khvicha Kvaratskhelia



Robert Lewandowski



Kylian Mbappé



Nuno Mendes



Cole Palmer



Pedri



Raphinha



Mohamed Salah



Vitinha



Lamine Yamal



Beste kvinnelige spiller i 2025



Sandy Baltimore



Barbra Banda



Aitana Bonmatí



Lucy Bronze



Linda Caidedo



Mariona Caldentey



Temwa Chawinga



Melchie Dumornay



Hannah Hampton



Chloe Kelly



Ewa Pajor



Claudia Pina



Alexia Putellas



Alessia Russo



Leah Williamson



Beste trener i 2025:



Xabi Alonso



Mikel Arteta



Luis Enrique



Hansi Flick



Enzo Maresca



Arne Slot



Beste forward i 2025



Ousmane Dembélé



Harry Kane



Khvicha Kvaratskhelia



Robert Lewandowski



Kylian Mbappé



Raphinha



Mohamed Salah



Lamine Yamal



Beste midtbanespiller i 2025



Jude Bellingham



Desiré Doué



Fermin López



João Neves



Cole Palmer



Pedri



Federico Valverde



Vitinha



Beste nye spiller i 2025



Eliesse Ben Seghir



Pau Cubarsí



Désiré Doué



Arda Güler



João Neves



Kenan Yıldız



Årets beste herreklubb



Al-Ahli



Barcelona



Bayern



Chelsea



Flamengo



Liverpool



PSG



Sporting



Årets beste kvinneklubb



Arsenal



Barcelona



Chelsea



Juventus



Beste agent i 2025



Ali Barat



Jorge Mendes



Federico Pastorello



Fali Ramadani



Frank Trimboli



Beste sportsdirektør



Luís Campos



Deco



Michael Edwards & Richard Hughes



Giovanni Manna



Paul Winstanley & Laurence Stewart



Beste spiller fra Midtøsten i 2025



Al-Dawsari



Karim Benzema



Riyad Mahrez



Cristiano Ronaldo



Vinícius Jr. vant prisen i fjor. Vil Ousmane Dembélé legge Globe Soccer til samlingen sin, ved siden av Ballon d'Or?