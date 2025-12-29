Globe Soccer Awards 2025: full liste over vinnere med Dembélé, Yamal, Ronaldo...

HQ

Selv om Globe Soccer Awards ikke er like berømt og prestisjefylt som Ballon d'Or og FIFA The Best, anerkjenner de også de beste individuelle spillerne i året som har gått (denne gangen gjelder det kalenderåret 2025), og kåres av en jury bestående av tidligere spillere, trenere, agenter og journalister.

Globe Soccer Awards 2025 ble delt ut i Dubai på søndag, og bekreftet valgene fra Ballon d'Or og The Best: Ousmane Dembélé fra PSG og Aitana Bonmatí fra Barça vant prisen for beste mannlige og kvinnelige spiller, mens Paris Saint-Germain og Barcelona vant prisen for beste mannlige og kvinnelige klubb.

Globe Soccer Awards anerkjenner også mindre kjente roller, som de beste agentene, sportsdirektørene, klubbpresidentene eller mentaltrenerne, og til og med beste innholdsskaper. Her er den fullstendige listen over priser fra Globe Soccer 2025 :



Beste mannlige spiller: Ousmane Dembélé (PSG)



Beste kvinnelige spiller: Aitana Bonmatí (Barcelona)



Beste spiller fra Midtøsten: Cristiano Ronaldo



Fremvoksende spiller: Désiré Doudé (PSG)



Beste spiss: Lamine Yamal (Barcelona)



Beste midtbanespiller: Vitinha (PSG)



Beste herreklubb: PSG



Beste kvinneklubb: Barcelona



Beste trener: Luis Enrique (PSG)



Beste agent: Jorge Mendes



Beste sportsdirektør: Luis Campos (PSG)



Beste president: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)



Beste innholdsskaper: Bilal Halal



Beste akademi: Right to Dream



Beste karriereprestasjon: Hidetoshi Nakata og Andrés Iniesta



Beste merkevarebygging: Los Angeles Football Club



Beste mentale trener: Nicoletta Romanazzi



Beste landslag: Portugal



Beste sportslige forbedring: Paul Pogba



Maradona-prisen: Lamine Yamal



I tilfelle du er interessert, her er listen over finalistene, med spillerne som er nominert i hver kategori. Er du enig med vinnerne av Globe Soccer Awards 2025?