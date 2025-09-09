Glorious GMBK 75% Keyboard

Glorious har jobbet hardt for å etablere seg som en seriøs aktør i markedet. Nylig lanserte de en budsjettvennlig, lett mus - Eternal - og nå følger de opp med Glorious Modular (jeg aner ikke hva "B" står for, men jeg antar at det betyr membran) Keyboard, eller kort sagt GMBK 75% tastaturet.

HQ

PR-en deres lovet "mekanisk følelse med membraner, til en aggressiv pris." PR-uttalelser er vanligvis fulle av fluff og overdrivelse for å trekke oppmerksomheten bort fra konkurrentene, men i dette tilfellet var de spot on. Den koster bare €60, mindre enn en tredjedel av noen av selskapets toppmodeller. Den leveres til og med med noen få verktøy og en ekstra nøkkel. Det eneste som mangler er en håndleddsstøtte, men til denne prisen hadde jeg ikke forventet det, spesielt siden selv mange avanserte tastaturer ikke inkluderer det.

Som et 75 % tastatur har noen av tastene på høyre side blitt flyttet eller fjernet, og layouten er strammere totalt sett. Glorious har fortsatt klart å beholde en volumknapp, som, selv om den er laget av samme harde plast som kabinettet, føles solid og godt bygget. RGB-belysningen er delt inn i 10 soner - mer enn den vanlige 4- eller 6-sone-designen - men ærlig talt hadde jeg klart meg fint med bare én. Det er også belysningssoner på siden, noe jeg faktisk ikke har noe imot.

Til tross for at det er et membrantastatur, kan du bytte ut tastaturkappene. Jeg visste ikke engang at det var mulig, men Glorious fikk det til å fungere, og jeg er oppriktig imponert. Mest av alt er jeg imidlertid imponert over hvordan det føles.

Dette er en annonse:

Den største ulempen med membrantastaturer har alltid vært at de er myke, trege og klissete, har dårlig tilbakestilling av brytere og generelt er lite responsive sammenlignet med moderne mekaniske tastaturer. Men overraskende nok ikke dette. For å være ærlig glemte jeg faktisk at det var et membrantastatur og tok meg selv i å tenke: "Dette er merkelige brytere, de trenger litt justering ved tilbakestillingspunktet og aktiveringen ..." Bare for å innse, igjen, at det er membran. Det er en enorm forbedring i forhold til standard membrantastaturer. Selv om hardcore gaming-entusiaster i mye høyere prisklasser fortsatt vil merke forskjellen - noen brytere alene koster tross alt like mye som hele dette tastaturet - er det ikke sikkert at vanlige brukere vil merke det. Det føles veldig likt den ekte vare, og i tillegg er det motstandsdyktig mot væsker og støv, noe som gjør det til et bedre alternativ for spillere som spiser og drikker ved skrivebordet (noe du virkelig ikke bør gjøre!).

Membranen gjør det også mye mer stillegående enn mekaniske tastaturer. Jeg ble overrasket over å høre at bryterne er beregnet for 20 millioner trykk. Programvaren Glorious Core har også blitt bedre. Den er funksjonell og enkel å navigere i, selv om jeg tviler på at den vil vinne noen designpriser.

Alt i alt er det ikke det mest komplekse stykke ingeniørarbeid, men det leverer nøyaktig det det lover: et budsjettvennlig membrantastatur som nesten føles som et fullt mekanisk tastatur. Noen ganger trenger du ikke å finne opp hjulet på nytt, du trenger bare å lage et solid produkt.

Dette er en annonse: