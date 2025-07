Glorious Golden Bender får en byggbar figur fra Brickcraft

HQ

Andre figur- og samleobjektfirmaer i tillegg til Lego kan ha store samarbeid, vet du. Sjekk for eksempel Brickcrafts siste Futurama figur, som ser den strålende, gyldne Bender fra Universe One gjøre sin tilstedeværelse kjent.

Denne spesialutgaven koster $ 64.99, og koster nesten dobbelt så mye som den vanlige Bender-figuren, men det er fortsatt ganske langt unna prisen på svært ettertraktede Lego-sett. Gold Bender består av 413 deler, og er fullt bevegelig, brystet kan åpnes, og han kan til og med holde en drink eller to.

Denne spesialutgaven av Brickcraft er for øyeblikket ikke tilgjengelig, selv om du kan registrere deg for e-postvarsler om figuren. Den er laget for å feire Comic Con 2025 og vil være en begrenset utgivelse, så kjøp den raskt hvis du vil ha en gylden robot på hyllen din.

Dette er en annonse: