Glorious Model D3 Wireless

Vi har nettopp publisert vår anmeldelse av Asus' ROG Harpe II Ace, en mus som vi mener er en anelse for dyr, men som samtidig leverer stort sett alt man kan ønske seg av en lett, allsidig og veldesignet esports-orientert mus.

HQ

Av og til kommer det to direkte konkurrerende produkter samtidig, og det er den situasjonen vi befinner oss i i dag. Glorious lanserer nå sin Model 3 Wireless, som kommer til en pris på 169,99 euro, omtrent samme pris som Harpe II Ace.

Ok, så hva kan den gjøre? Nok en gang er dette en allsidig, men relativt esports-orientert lettvektsmus som tar sikte på å tilby en ekstremt lav kampvekt uten å ofre viktige funksjoner. Det er også en helt ny idé, InfinitePlay, men det kommer vi til senere.

Den veier bare 69 gram, noe som er ganske mye mer enn Asus -modellen, men til tross for dette har den nye BAMF 3.0 -sensoren hele 30 000 DPI (om dette er overkill eller ikke, er opp til den enkelte) og 750 IPS (eller tommer per sekund). I likhet med Asus er de nye bryterne klassifisert for 130 millioner klikk og er selvfølgelig optiske, og passformen er bevisst høyrehendt på en måte som gjør den mer komfortabel enn Harpe II Ace.

Det er en tykk RGB-stripe, som ikke plager meg mye, og det er bare to ekstra museknapper, som også er pålitelige. Selve konstruksjonen er ganske solid og elegant, som om Glorious allerede vet hvordan en mus som dette skal utformes, og det viser.

Det er 100 % PTFE-føtter under, og i likhet med Harpe II Ace kan den oppnå en avstemningsfrekvens på 8000 Hz trådløst via den medfølgende 2,4 GHz-dongelen, som dessverre ikke kan lagres i selve muserammen når den ikke er i bruk. Men det er noe annet som kan det.

Ok, så inne i musen er det et lite internt batteri som kan gi omtrent 10 timers bruk, men på baksiden er det også et avtakbart batteri, som Glorious kaller "InfinitePlay". Ved å trykke på det, kan du ta det ut, og esken leveres med en slags dock som lader et ekstra batteri, et raskt bytte gir deg ytterligere 75-ish timer med bruk, eller godt over 120 timer med Bluetooth.

Ikke bare det, men denne dokkingstasjonen gir deg også rask tilgang til viktige innstillinger som DPI og polling. Man kan diskutere om en enhet som varer i over 70 timer virkelig trenger et ekstra batteri i standby, men når det er sagt, kan man bare applaudere hele konseptet her, som nesten ligner på SteelSeries' geniale tilnærming med Arctis Nova Pro Wireless. Å vite at du alltid har strøm klar, at du aldri trenger å grave frem en USB-C-kabel i et kritisk øyeblikk, er virkelig en velsignelse, en velsignelse som bare kommer de mest hardbarkede brukerne ytterligere til gode.

D3 Wireless er ikke bare en dyktig mus som gir Harpe II Ace kamp om pengene, det er også en mus som faktisk tenker litt utenfor boksen. Det vil jeg gjerne belønne, selv om det har noen konsekvenser for vekten.