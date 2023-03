Go Fight Fantastic tilbyr 1-3 spiller hack n 'skråstrek

HQ

Å spille hack n 'slash med venner har en tendens til å være nesten automatisk morsomt, og den kommende Go Fight Fantastic ser ut til å være et godt eksempel på dette. Her kan 1-3 spillere (både lokale og online) gå sammen for å redde Bird Planet, som tilsynelatende har fått dype problemer og din gruppe smuglere er det siste håpet.

Go Fight Fantastic har også "en grad av randomisert nivåsammensetning" for å holde nivåene friske hver gang du spiller dem. Det er også planlagt en Horde Mode, og de valgbare tegnene kan alle oppgraderes og endres.

Sjekk en helt ny gameplay trailer ut nedenfor før utgivelsen senere i år.