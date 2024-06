Go-Go Town! slippes som Early Access 18. juni

Go-Go Town!, en bedårende livssimulator for bybygging, har dukket opp igjen på PC Gaming Show for å gi oss noen etterlengtede nyheter. Den nye tittelen fra Prideful Sloth (skaperne av Yonder: The Cloud Catcher Chronicles) er en koselig bystyrings- og livssimulator der du (alene eller sammen med venner i lokal eller online flerspiller) kan føle deg som den virkelige borgermesteren i byen din og forme den etter eget hjerte.

Og ikke bare administrere den. Fordi vi må bygge den opp igjen nesten fra grunnen av ved å samle inn materialer, få planer og bane vei. En komplett sandkasseopplevelse.

Go-Go Town! starter tidlig tilgang 18. juni, og du kan få det på Steam for 24,99 euro, og du kan prøve det på forhånd uten ekstra kostnad som en del av Steam Next Fest. De har også delt årets innholdsplan, som du kan se nedenfor.