GO1 går til topps i Esports World Cups Fatal Fury: City of the Wolves -turnering

På grunn av det store antallet turneringer som blir omtalt på Esports World Cup, vil vi se flere vinnere og mestere bli kronet på ukentlig basis. I åpningshelgen ble det kåret hele fire vinnere, inkludert en i Fatal Fury: City of the Wolves -turneringen.

I denne turneringen var 16 av de beste spillerne fra hele verden på vei til Riyadh for å kjempe om 1 million dollar. Etter et tøft gruppespill og en knallhard finale ble den endelige vinneren GO1, som vant 5-3 over Xiaohai i den store finalen.

GO1, som konkurrerte for DetonatioN FocusMe, viste sin fortreffelighet med Kain og Marco, noe som var nok til å vinne turneringen og dra hjem med 300 000 dollar i premiepenger og 1 000 Club Points som laget hans kunne fylle på med i Club Championship også.

Når det gjelder hva som er neste for GO1, med EVO 2025 som skjer i begynnelsen av august og tilbyr vinneren en direkte spilleautomat på SNK World Championship 2025 Finals, kan vi bare anta at GO1 vil dukke opp på Las Vegas-arrangementet.