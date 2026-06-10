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Akkurat i tide til fotball-VM har vi noe så uvanlig som et svenskutviklet fotballspill. Spillet heter Goals, studioet heter Goals, og spillet fokuserer på ... Goals! Fotballens hellige treenighet, med andre ord. Bak det hele står Andreas Thorstensson, en tidligere profesjonell Counter-Strike-spiller. I april 2022 sikret de seg finansiering fra det svenske risikokapitalselskapet Northzone, før en demo ble gjort tilgjengelig i september samme år. Dette ser ut til å ha vekket interesse blant andre, ettersom en ytterligere investering kom inn fra Seven Seven Six, et annet risikokapitalselskap med fotballspillerne Riqui Puig og Clément Lenglet som to av forretningsenglene. I tillegg ble Ebba Ljungerud og Oskar Gabrielson, tidligere administrerende direktører i henholdsvis Paradox Interactive og Dice, hentet inn.

Nesten fem år etter at spillet først ble annonsert, er det nå her og skal utfordre spillene som for tiden dominerer e-sportverdenen. Det er det uttalte fokuset til Goals: esports, med sin free-to-play-modell. Spørsmålet er imidlertid hvordan de vil klare å tiltrekke seg spillere bort fra spill som EA Sports FC eller til og med Rematch. Sistnevnte er nå et år gammelt og har fortsatt en anstendig spillerbase på rundt 4500 samtidige spillere på Steam på det meste hver dag. Ved lanseringen hadde det imidlertid nesten 93 000 samtidige spillere.

Så hva er det som vil få Goals til å skille seg ut fra mengden? Vel, her er fokuset helt og holdent på onlinespill, uten karrieremodus eller noe annet å bekymre seg for. Det eneste du kan gjøre offline, er å spille mot et datastyrt lag i enkeltkamper på tre ulike vanskelighetsgrader. Alt annet innebærer å spille mot andre online. De ulike spillmodusene består av Knockout, som kan sammenlignes med EA Sports FCs Rivals med ukentlige belønninger, turneringer med ulike krav for å delta, rangert modus der du prøver å klatre så høyt som mulig på topplistene, hurtigspill som består av vennskapskamper mot spillere på samme ferdighetsnivå, og vennskapskamper mot venner.

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Kampene er 11 mot 11, med spillere du får fra spillets mikrotransaksjonsbutikk. Ja, det finnes kortpakker å kjøpe her også. Så langt har jeg kunnet bygge laget mitt med spillere fra kortpakker kun ved hjelp av opptjent valuta, men det ser ut til at du også vil kunne kjøpe valuta, selv om denne butikken ikke har vært tilgjengelig i testfasen. Spillerne du får er da helt fiktive og unike. Ingen andre vil derfor ha de samme spillerne som deg, og du slipper å se 99 av 100 lag med Claudia Pina som spiss. Jeg har for eksempel en 190 cm høy skotsk kvinne i mål og en 24 år gammel skjeggete italiener som defensiv midtbanespiller. Spillervurderinger spiller også en stor rolle. Jeg kunne ha byttet ut denne italieneren med en annen defensiv midtbanespiller som generelt er bedre, men som bare har en defensiv IQ på 67 (av 99), 54 i taklinger og 50 i glidende taklinger. Dette betyr at han er en stor sikkerhetsrisiko, selv om han har utrolige pasningsferdigheter. Det er også merkbart når en spiller mangler viktige egenskaper. En spiss med dårlige avslutninger bommer oftere på målet, og en treg spiller er... treg. Til tross for dette kan du ikke bare holde sprintknappen nede hele tiden, slik du noen ganger kan gjøre i EA FC. Her kreves det mer intelligens enn bare løping og dribling. En av de mer interessante ideene her er at hver spiller har et potensielt nivå. Så selv om du har en elendig spiller akkurat nå, kan du gjøre dem til en fantastisk klubblegende hvis du har nok XP. For eksempel har jeg en midtstopper i reservelaget med en totalrating på 51. Ubrukelig. Potensialet hans er imidlertid 76-88, så hvis jeg velger å trene opp denne 18 år gamle chileneren, kan han bli et monster i fremtiden. Dette er noe andre fotballspill ikke har på dette nivået. I eFootball kan du utvikle spillere, men det gjør bare de gode spillerne bedre. I EA Sports FC finnes det nå utviklinger, men du vet aldri når de blir tilgjengelige.

Hvis du er en vanlig spiller av EA Sports FC, vil du raskt bli vant til kontrollene her. De fleste knappene er nøyaktig de samme. A for en pasning (på Xbox), X for et innlegg, B for et skudd og Y for en gjennomspillsball. Hold Y nede for å få keeperen til å løpe ut, og hold nede ulike kombinasjoner av LB og RB for å justere skudd og pasninger til lobber og curlere. Spillet ligger også nærmere EA FC enn eFootball når det gjelder tempo. Det er et raskt arkadespill, men det krever likevel at du forstår hvor du skal slå pasninger og når. Heldigvis er det en mer praktisk opplevelse i forsvaret enn det vi får i EAs spill i dag, der du kan la AI-en gjøre praktisk talt alt. I Goals må du forsvare deg manuelt, og hvis du takler i feil øyeblikk, er det stor risiko for at motstanderen får fritt løp mot mål. Alternativt får du et kort for en brutal takling. Så langt har jeg ikke følt at spillet har vært urettferdig på noen måte, og jeg har heller ikke opplevd at det er lettere å score i sluttminuttene fordi forsvarsspillerne sitter og dagdrømmer. Utviklerne sier også at "kampene avgjøres av ferdigheter alene, ingen skript eller innblanding". Dette til tross for at jeg så vidt vant min siste kamp 2-1 med 9-1 skudd på mål og et avgjørende mål i det 85. minutt. Det er bare sånn det fungerer. En dårlig pasning fra meg i forsvaret, en kontring, og plutselig sto det 1-1 etter at jeg hadde brent alt for mange sjanser. Det føles også forfriskende å ha et spill som så langt ikke har noen fast meta som du må spille for å ha en sjanse, som er lag-fritt, og som egentlig ikke har noen forsinkelse overhodet.

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Goals er en type fotballspill som ikke vil falle i smak hos alle, og valget av grafisk stil vil sannsynligvis skape delte meninger. Personlig har jeg ikke noe problem med det i et spill som er mer arkadeorientert og med fiktive spillere. For meg er det viktigste når det gjelder et fotballspill at det er morsomt å spille. Goals er morsomt å spille. Jeg synes absolutt du bør prøve det, spesielt siden det er gratis, hvis du har gått lei av alternativene.