Sonys nyeste animasjonsfilm, som bruker en lignende stil som Spider-Man-filmene og KPop Demon Hunters, gir liv til uttrykket "Goat", eller Greatest of All Time, i en historie om en geit som drømmer om å bli basketballspiller. Uten direkte tilknytning til NBA er dette likevel en F1-film for basketballfans, men spesielt rettet mot et yngre publikum som også drømmer om å bli store basketballstjerner i fremtiden (eller hva de nå drømmer om) ... og som er mer vant til den hyperaktive og overstimulerende fortellerstilen til TikTok-generasjonen, med konstante visuelle gags som spretter ut av skjermen, høye lyder og skrik.

Manuset skriver i grunnen seg selv: En guttunge drømmer om å bli basketballstjerne etter å ha sett en kamp sammen med moren, som oppfordrer ham til å drømme stort. Når han vokser opp og sliter med å tjene til livets opphold, innser han at det ikke er så lett å oppfylle drømmene sine som det høres ut som, spesielt med faktorer som vi ikke har kontroll over ... som det faktum at han er en Goat, og i dette universet er alle basketballstjerner et større dyr: neshorn, bøfler, sjiraffer, bjørner, pumaer ...

Til slutt får den unge Goat, med stemmen til Stranger Things' Caleb McLaughlin, en mulighet til å vise hva han duger til. Historien utvikler seg på de mest forutsigbare måter, med noen påtvungne plotpunkter og lite dybde for noen av sidekarakterene, men én ting manuset virkelig treffer, er forståelsen av den kraften idrett har, ikke bare på dem som utøver den (lagarbeid, måloppnåelse og alt det der), men også effekten av idrett på et kollektivt nivå. Fellesskapene som bygges rundt et lokalt lag, samholdet og følelsen av å tilhøre en felles identitet, båndene som skapes mellom fans som holder sammen uavhengig av sportslige resultater, og hvordan alt vi noen ganger trenger for å overvinne hindringene våre, er støtte fra andre.

Visuelt er filmen fantastisk, som vi er vant til fra Sony Pictures Imageworks. Den har den samme stilen med å blande 3D-animasjon med en tradisjonell 2D-følelse, men det gode er at den ikke føles som en kopi av Spider-Man, The Bad Guys eller KPop Demon Hunters, men står på egne ben: Den er litt mindre flat og glattere enn andre lignende filmer, som noen ganger føles for stilige for sitt eget beste og er utmattende å se på.

Designen er også utmerket. Vi har hatt for mange moderne, futuristiske og uberørte byer befolket med antropomorfe dyr, og noen ganger er det vanskelig å skille The Bad Guys fra Zootopia. Goats menneskelignende byer er i stedet fullstendig spist opp av naturen og vegetasjonen overalt, og ser nesten ut som forlatte, postapokalyptiske byer ... men det gir mening, for de er jo tross alt dyr.

Basketballkampene er et spesielt høydepunkt: Heldigvis er ikke filmen direkte tilknyttet NBA, så de har mer frihet til å gå amok med fantasibaner som ville passet perfekt i et Mario Basketball-spill (vi har ikke hatt noen av dem på noen år, hva er det som skjer Nintendo?), med baner fylt med lianer, smeltende is og lavaelver.

Den eneste (men merkbare) skaden på den fantastiske visuelle designen er den skandaløse produktplasseringen av et bilmerke jeg helst ikke vil si, med nærbilder av fotorealistiske biler som ser helt malplassert ut ... og siden det er en Sony-film, er det selvfølgelig PlayStation 5-konsoller (Slim-modellen) over alt.

Alt i alt er Goat på ingen måte en revolusjonerende film, og den er langt fra Sony Animations mer dristige og geniale filmer. Men det er en solid og stilistisk svært original gjenfortelling av en klassisk underdog-historie, som har blitt fortalt hundrevis av ganger, akkurat den typen fortelling alle sportsfans elsker, og den typen historie som inspirerer oss, samtidig som filmen på klokt vis setter fokus på den kraften som idretten har i et lokalsamfunn: mer enn et lag å støtte, en familie å høre til.

Det hadde vært strålende om det aspektet hadde blitt utforsket med litt mer dybde, i stedet for å forhaste seg med en svært underdrevet plottvridning i tredje akt, som også føles inkongruent. Men Goat forblir alltid underholdende, sjarmerende, morsom (om enn kanskje litt slitsom med opphopningen av gags og Gen Alpha-referanser), og visuelt nydelig. Yngre publikummere, spesielt de som liker basketball, vil sannsynligvis forlate kinoen med ærefrykt og inspirasjon, og det er det viktigste for en film som dette.