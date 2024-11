HQ

Jeg kjøpte originalen Goat Simulator på salg for ikke så lenge siden. Jeg hadde hørt at det opprinnelig bare var en prototype, og jeg ble positivt overrasket over hvor morsomt spillet faktisk viste seg å være. Jeg husker at jeg raskt ble tiltrukket av muligheten til å spille sammen, humoren og uforutsigbarheten, og etter å ha likt både originalen og Goat Simulator 3, gledet jeg meg til å prøve Goat Simulator Remastered. På den annen side tenkte jeg umiddelbart på hvor interessant det ville være å spille dette spillet om igjen, med tanke på mangelen på en historie og struktur som kjennetegner serien. Og er det i det hele tatt behov for denne remasteren, når det også finnes Goat Simulator 3?

HQ

Angående mitt første spørsmål: Goat Simulator Remastered virker som en kopi av Goat Simulator, men laget på nytt i Goat Simulator 3 motoren. Du spiller som en geit i et sandkassemiljø, fri til å streife rundt og forårsake så mye kaos som mulig. Enten du skaller fotgjengere, sparker på tilfeldige gjenstander eller slikker på ting bare for å se hva som skjer, er spillet med vilje tilfeldig og åpent. Det er ingen reelle mål utover å skape kaos, noe som kan være underholdende hvis du er i riktig sinnstilstand. Visuelt har spillet blitt oppdatert for å matche Goat Simulator 3s standarder, og selv om den forbedrede grafikken er fin, synes jeg ikke de gjør mye for å endre opplevelsen.

Remasteren inneholder flere verdener, og jeg var nysgjerrig på å utforske dem, spesielt utvidelsene jeg hadde savnet i det originale spillet. Det finnes for eksempel et middelaldersk RPG-lignende område, en romstasjon med romskip og et zombieoverlevelsesområde med en ganske stor by å utforske. Humoren og absurditeten er fortsatt til stede, og jeg likte å oppdage nye vitser og finurligheter i DLC-områdene. Men da jeg besøkte de to opprinnelige kartene på nytt, mistet jeg raskt interessen, siden jeg allerede hadde opplevd det meste av det de hadde å by på, og uten nytt innhold eller oppdateringer holdt de ikke på oppmerksomheten min lenge.

Dette er en annonse:

Som i de andre Goat Simulator -spillene, er et av høydepunktene i Goat Simulator Remastered for meg samarbeidsmodusen i sofaen. Å kunne spille med opptil fire personer gjør spillet mye morsommere, ettersom det kaotiske gameplayet blir enda morsommere når man deler det med venner. Vi lo mye av referansene til andre spill og latterlige situasjoner generelt, og dette flerspilleraspektet får virkelig frem det beste i spillet. Jeg synes også at spillet er tiltalende hvis du vil spille sammen med barn. De enkle mekanikkene og mangelen på høy innsats gjør det tilgjengelig og lett å like for yngre spillere. Spillet skinner rett og slett i gruppesammenheng, og den tilfeldige moroa føles frisk i lengre tid.

Dessverre er de mange feilene som var en del av originalen Goat Simulator fortsatt der i remasteren. Jeg gledet meg til en mer sømløs opplevelse enn originalen, men jo mer jeg spilte, desto mer frustrert ble jeg. Geita mi satte seg ofte fast på tilfeldige steder og spesielt i rusk og rask. En gang ble både jeg og vennen min fanget i en drivende trepall inne i romområdet, noe som er frustrerende, selv om det alltid er mulig å bare respawne. Jeg la også merke til at objekter i spillet, som matboder eller gjerder i zombie-modus, ofte kollapser kaotisk, slik at du blir hengende fast. Jeg føler at når du gjør en remaster, bør du i det minste prøve å stryke slike feil ut som de hemmer grunnleggende gameplay.

Dette er en annonse:

Da jeg spilte det opprinnelige Goat Simulator, var de grove kantene tilgivelige. Vissheten om at det hadde startet som et lite prosjekt for en utviklerkonkurranse, gjorde at særhetene føltes sjarmerende snarere enn frustrerende. Men nå, med Goat Simulator Remastered, føler jeg at sjarmen ikke holder like godt. Uten en historie eller vesentlige oppdateringer føles tilfeldighetene mer repeterende, og jeg kjedet meg raskere enn jeg hadde forventet. Jo mer jeg spilte, jo mer fikk jeg en følelse av at jeg heller ville spilt Goat Simulator 3 om igjen. I det spillet har moroa og kaoset i det minste en slags struktur, og vitsene føles som om de har mer dybde.

HQ

Avslutningsvis tror jeg Goat Simulator Remastered fortsatt kan være en morsom introduksjon til serien for nykommere. Det er et solid valg for sofasamarbeid, der det latterlige gameplayet og kaoset garanterer mye latter. Hvis du er ute etter et uformelt partyspill for venner eller barn, er det lett å anbefale i disse scenariene. Men for tilbakevendende spillere eller hvis du leter etter noe å spille solo, tror jeg ikke det er nok her til å gjøre remasteren verdt å kjøpe. Mangelen på en historie og buggy gameplay betyr at du vil være bedre å bruke pengene dine andre steder, til og med på Goat Simulator 3, som virker som et mer fornuftig kjøp, da det tilbyr den samme moroa, men i en mye mer komplett pakke.