Goat Simulator Remastered har blitt annonsert med Gamescoms morsomste trailer

Warcraft 3, The Elder Scrolls: Skyrim og Grand Theft Auto er tre tvilsomme remastere fra de siste årene som får juling i kunngjøringstraileren for Goat Simulator Remastered. Selvbevisstheten så vel som treffsikkerheten er stor hos Coffee Stain Studios, og uansett om du er det minste opptatt av rollespillgeiter eller ikke, er traileren (som du kan se nedenfor) et must å se.

Om utviklerne selv gjør mer rett med sin nyutgivelse av den ti år gamle geitesimulatoren, vil tiden vise senere i år, når Goat Simulator Remastered slippes til PC, PS5 og Xbox Series.