Generelt sett ser vi ikke mange spill falle inn i rytmefighter-kategorien. Tidligere kom faktisk noen av de mest bemerkelsesverdige eksemplene på denne typen spill i form av Rock Band og Guitar Hero,, spesielt modusene der spillerne ville bli satt opp mot hverandre i en kamp om rytme og ferdigheter. Mens God of Rock har mye kjennskap når det gjelder disse opplevelsene, er Modus Studios' tittel et unikt premiss tvers igjennom, og det har både fordeler og svakheter.

Siden God of Rock er et 2D-fighter-rytmespill, er ideen å ta kontroll over en av de forskjellige musikalske karakterene, og deretter bruke dem til å slå livet ut av en motstander i en en-mot-en-kamp. I motsetning til Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken og alle de andre 2D-krigerne der ute, er God of Rock ikke definert av kombinasjoner og flyttelister, men du må trykke på knapper til rett tid for å kunne påføre motstanderen skade, blokkere angrep og generere energi som er nødvendig for å bruke spesielle trekk. Det er som sagt et veldig unikt premiss.

Problemet er at i motsetning til vanlige 2D-krigere, hvor det handler mer om å pugge kombinasjoner og deretter aktivt utspille motstanderen i sanntid, handler God of Rock mer om at du slår det genererte rytmiske sporet som blir satt foran deg. Det er et så fartsfylt og krevende spill at det mister konkurranseinstinktet ettersom du aldri får sjansen til å ta et øyeblikk og planlegge fremover, eller å studere situasjonen du og motstanderen din befinner dere i. Fra det øyeblikket kampen starter, må du være helt fokusert på notatene som kommer opp på sporet ditt, som om du ser bort for å sjekke en helsebar eller for å sette pris på bakgrunnen og nærkamphandlingen karakterene er låst inn i, vil du gå glipp av notater, ta skade, miste kombinasjoner og generelt finne deg selv i en tøff situasjon.

Og det er nettopp dette problemet God of Rock står overfor. Alt på skjermen utover den lille delen som er dedikert til sporet ditt, kan like godt ikke eksistere, da du rett og slett ikke får sjansen til å sette pris på det. Jada, det er ofte korte (og når jeg sier kort, mener jeg et par sekunder) øyeblikk hvor du kan rette oppmerksomheten andre steder, men realistisk sett vil dette være å utføre et av de spesielle kombinasjonsangrepene du må ha forpliktet deg til å huske. For et spill med et så enkelt konsept er det virkelig krevende å spille.

På den annen side er God of Rock et spill som er veldig lett å komme inn i. Ja, etter hvert som du øker vanskelighetsgraden, spiller mot bedre ekte spillere, og generelt bruker mer tid i en kamp (ettersom frekvensen av slagene i et spor tar seg opp jo lenger en kamp fortsetter), blir ting mye vanskeligere. Men for de som først ønsker å spille God of Rock, er alt du egentlig trenger å vite hvor de fire hovedknappene på en kontroller er plassert. Det være seg Xboxs A, B, X, Y eller PlayStations Cross, Circle, Square, Triangle, dette er stort sett de eneste inngangene du noensinne trenger å spille. Kombinasjoner krever noen få trykk på en analog pinne eller trykk på en D-pad, men for det meste er det de fire knappene og de fire knappene alene. Det nivået av enkelhet er veldig imponerende.

Persongalleriet er også et høydepunkt. Å ha 12 personer som hver gjenspeiler en bestemt kultur og sjanger av musikk, og har unike kombinasjonsangrep, er mye moro. Min personlige favoritt var uten tvil King, for hvem vil ikke spille som det som tydeligvis er ment å være en karikatur av Elvis Presley. Haken er imidlertid, som jeg nevnte tidligere, at når du kommer inn i en kamp, spiller det ingen rolle hvem du velger å spille som, for bortsett fra de litt forskjellige kombinasjonene, er det veldig liten måte å fortelle hvem du spiller som, uten å se bort fra rytmesporet og ofre sjansen til å vinne.

Listen over tilgjengelige spillmoduser er også litt flat, da det visstnok er en Story Mode, men dette ser ut til å være mer en måte å bli kastet inn i back-to-back-kamper på en arkademåte. Og utover dette ser du på lokale kamper, online flerspiller og deretter nivåredigereren, som virkelig er satt til å være den reddende nåden her, ettersom du kan gjennomføre nye varianter av spor som er designet av samfunnet. I hovedsak føles det virkelig som om God of Rock mangler noen slag selv, og for solospillere, eller de som ikke har tenkt å spille mange lokale kamper, vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før du begynner å finne ting litt repeterende her.

Når det er sagt, elsker jeg konseptet med dette spillet, og jeg tror det har potensial for fremtiden, det er rett og slett for mange områder som alle jobber mot hverandre for God of Rock å kunne stå høyt på egen hånd akkurat nå.