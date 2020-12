God of War bekreftet til Fortnite

Du ser på Annonser

I går skrev jeg om at et mystisk lydopptak fra Sony og noen lekkede bilder fikk det til å virke som om Kratos fra God of War ville bli spillbar i Fortnite, og det viser seg å stemme.

Nå har Sony gitt oss en trailer som bekrefter at Kratos er tilgjengelig for salg i butikken allerede nå. Han er ikke det eneste heller. Du kan også få Leviathan øksen med en emote som får den til å fryse til is, gullskjoldet hans som glider og Mimir som back bling enten samlet for 2200 V-Bucks eller separat for en god del mer.

PlayStation 5-spillere vil i tillegg få en ekstra godsak, for spiller du med Kratos med Sonys nyeste konsoll vil du få en spesiell utgave hvor han har gullrustningen.