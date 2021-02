God of War får skikkelig PlayStation 5-oppgradering i morgen

Du ser på Annonser

Det nyeste God of War-spillet var selvsagt noe av det første mange testet for å se hvordan PlayStation 5 forbedret PlayStation 4-spill, og det viste seg at Sonys nyeste konsoll gjorde en allerede fremragende opplevelse enda bedre. Uansett blir det tatt til et nytt nivå i morgen.

Santa Monica Studio kan nemlig bekrefte at God of War vil få en ny oppdatering i morgen som gir PlayStation 5-eiere en tredje grafikkmodus å velge. Denne vil la oss spille i 4K med 60 bilder i sekundet, så enkelt sagt er den en slags fusjon av de to modusene PS4 Pro tilbyr. Om oppgraderingen ikke lever helt opp til forventningene i starten blir det fortsatt mulig å velge en av de originale modusene, men forhåpentligvis blir ikke det nødvendig.