God of War-castingutlysning lekker ut på nettet

Selv om innspillingen skal starte neste år, ser det ut til at Amazon Prime Videos God of War -serie fortsatt har noen ganske store roller å besette. Kratos, Atreus, Odin og flere har fortsatt ikke blitt funnet av streameren, noe som har ført til at den kjente og troverdige innsideren Daniel Richtman har fått tak i casting-samtalene for de nevnte rollene.

Mens Richtmans innlegg er låst bak hans Patreon, hjelper en Reddit-diskusjon oss også med å forstå akkurat hva Amazon leter etter i sine God of War -ledere. Amazon ønsker en mann i 40-60-årene til å spille Kratos, og rollen krever "intens fysisk aktivitet, hånd-til-hånd-kamp og mulig nakenhet."

Rollene som både Kratos og Atreus er åpne for alle etnisiteter, men vi kan tenke oss at når en av dem først er på plass, vil den andre være av samme etnisitet, for de er jo far og sønn. Det som er ganske interessant er tillegget av Odin og Sif på rollelisten for God of War serien. Ettersom Amazons serie vil være basert på den norrøne sagaen om Kratos' reise, er ikke dette nødvendigvis overraskende, men disse karakterene dukker ikke opp før Ragnarök i spillene.

Selv om alle skuespillerne er nevnt som faste skuespillere, er Atreus kun nevnt som en ettårig rolle i serien, noe som betyr at det er en mulighet for en ny rollebesetning av en eldre Atreus senere. Beklager, gutt Atreus.