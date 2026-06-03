God of War Laufey avslørt som det tredje spillet i trilogien

Sony avsluttet kveldens State of Play med et smell ved å avduke det neste store kapittelet i God of War-serien. Den største overraskelsen for de som ikke følger spillbransjen veldig tett er uansett at Kratos har trådt til side til fordel for Laufey, også kjent som Faye og mor til Atreus.

God of War Laufey blir nok en gang utviklet av det prisbelønte Santa Monica Studio, med Cory Barlog som en av de ledende kreative kreftene bak prosjektet. Traileren gir en første titt på et eventyr som ser ut til å utspille seg parallelt med eller etter hendelsene i de to siste spillene, samtidig som det utforsker nye aspekter av seriens mytologier.

Traileren viste også flere spennende følgesvenner og miljøer inspirert av ulike mytologier, med både egyptisk og asiatisk innflytelse.

Ingen spesifikk utgivelsesdato ble imidlertid avslørt, men ryktene skal ha det til at spillet kommer en gang i 2027. I stedet fikk vi se en innholdsrik trailer med 20 minutter med rent gameplay, og det er tydelig at fokuset denne gangen ligger på raskere bevegelser, mer akrobatisk kamper og bruk av magi fremfor ren styrke.

Ser du frem til dette nye eventyret med Faye?