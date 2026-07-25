God of War: Laufey får en utgivelsesdato

HQ

Det har ikke manglet på rykter og spekulasjoner, men på San Diego Comic-Con 2026 bekreftet Sony endelig at « God of War: Laufey kommer til PlayStation 5 den 16. februar 2027.

Jason Schreier fra Bloomberg hadde tidligere spådd at «God of War Laufey» kunne komme allerede i begynnelsen av 2027, og pekte på enten februar eller mars. Det viste seg at han traff ganske godt.

Spillet ble først presentert med en gameplay-trailer under Sonys «State of Play»-presentasjon i juni. Dessverre ble kunngjøringen av utgivelsesdatoen ikke ledsaget av en ny trailer, så du må nøye deg med gameplay-opptakene fra «State of Play»-presentasjonen nedenfor.