God of War og Horizon sine TV-serier er fortsatt i skriveprosessen

HQ

Vi har knapt hørt noe om Amazons God of War-serie eller Netflix sin Horizon-serie siden de ble bekreftet i 2022, og nå vet vi hvorfor.

Da Katherine Pope, president for Sony Pictures Television, gikk på scenen under selskapets pressekonferanse på CES, kunngjorde hun at God of War- og Horizon-prosjektene fortsatt er i skrivefasen. Hun sa ikke noe om at noen av dem var i nærheten av produksjonsstart, noe som gir mening når Hollywood-streikene sannsynligvis satte begge på vent. Det er likevel fint å få en oppdatering, og å gjenoppstarte diskusjonene om hvem vi ønsker å se som Kratos, Atreus og Aloy.

<social>https://www.youtube.com/live/PMxaYHisuIg?si=R_BYygE2Ey5zo3eJ&t=891</social>