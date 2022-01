God of War (PC)

HQ

God of War er en av PlayStations flaggskipserier, så det kom litt som en overraskelse at spillet skulle dukke opp på PC. Men til tross for mangelen på alle de tidligere spillene i serien har 2018-eventyret (som du kan lese anmeldelsen av her) nå funnet veien til plattformen. I spillet inntar vi rollen som Kratos, en krigsgud fra antikkens Hellas som drar på en reise med sin sønn Atreus gjennom det norrøne landskapet. Ved starten av spillet lever Kratos et relativt normalt liv med sin familie helt til kona hans dør, og hennes siste ønske er at Kratos og deres sønn sprer asken hennes fra regionens høyeste fjelltopp. Alt går ikke etter planen og de norrøne gudene blander seg inn i deres affærer, og i løpet av sin ferd må Kratos kjempe mot monstre, drager, troll og mye annet.

Det er veldig lite jeg kan si om dette eventyret som ikke har blitt sagt allerede, men det er like bra nå som det var i 2018. Dette er i praksis akkurat det samme spillet med alt ekstra innhold man får i denne versjonen. Santa Monica Studio gjorde det helt riktige valget ved å legge spillet til en delvis åpen verden. Historien er i fokus uten å forstyrre åpen verden-aspektet i spillet. Dialogen og detaljene gjør at Midgard og de andre verdenene du besøker føles levende.

På PC finner man mange flere innstillingsmuligheter i menyene. Du kan spille med samme grafikk som i den originale PS4-utgaven eller gjøre vesentlige grafiske forbedringer. Det ser veldig bra ut og forskjellene er svært tydelige. Det er ikke et like stort hopp som for eksempel for GTA V mellom Xbox 360 og PC, men det er absolutt merkbart. Spillet kjører stort sett bra, og kampene flyter for det meste godt. Min erfaring har heldigvis ikke vært plaget av bugs, skjønt en gang begynte spillet å falle i bildefrekvens og der var den eneste løsningen å restarte PC-en. Dette inntraff på to forskjellige datamaskiner, og det hjalp heller ikke å justere på innstillingene. Jeg kan ikke avgjøre akkurat hva som forårsaket feilen selv etter mye feilsøking, men forhåpentligvis blir dette fikset snart.

Anmeldereksemplaret av spillet ble sendt ut flere uker før den offisielle lanseringen, og grafikkortprodusenter har ennå ikke sluppet oppdateringer for dette spillet. I tillegg er det flere andre ting som utviklerne jobber med å løse før eller rett etter lansering. Ett eksempel er at de er klar over at hurtig veksling mellom ulike kontrollsystem kan skape problemer. Jeg vil understreke at disse ovenfornevnte problemene er det eneste som har forstyrret opplevelsen min, men de er likevel verdt å nevne. PC-versjonen har også støtte for 4K, og det er vanskelig å ikke rose den visuelle opplevelsen uten å nevne dette. Verdenen er absolutt magisk og puster liv i eventyrene jeg leste som barn. God of War er vakkert, estetisk tilfredsstillende og en fantastisk tolkning av den gamle norrøne gudeverdenen.

Jeg er egentlig aldri helt forberedt på å høre Kratos brumme «Boy» med den dype basstemmen sin, og på PC er lyden også veldig, veldig god. Menyer fungerer godt på PC og er fullt spillbart med mus og tastatur. Du kan også skifte knappeoppsetting hvis du vil endre kontrollsystemet. Det er ikke like justerbart som i andre PC-versjoner av PlayStation-spill, men det er vesentlig bedre enn andre eksempler opp gjennom årenes løp. Jeg vil derimot anbefale en håndkontroller, for spillet er helt og holdent designet rundt bruken av en håndkontroller i tredjepersonsperspektiv, og det merkes. For eksempel kan du ikke justere farten på bevegelsene du gjør med en mus og tastatur, så du behøver virkelig en håndkontroller å spille dette med.

PC-versjonen tilbyr en fantastisk historie som treffer blink like godt i dag som da spillet først ble lansert. Jeg kan varmt anbefale deg å spille dette, med et lite forbehold om de små ytelsesproblemene jeg nevnte. Enten du har spilt dette før eller er ny til serien er denne versjonen fortsatt imponerende. De visuelle oppgraderingene gjør mye for å puste nytt liv i det, samtidig som at spillmekanikkene fortsatt byr på den samme skyhøye kvaliteten. Noen få valgmuligheter i menyene og tekniske uromoment gjør at helhetsinntrykket blir noe preget. Alt i alt er dette likevel et fantastisk spill som kunne fått bittelitt mer kjærlighet i konverteringsprosessen.

