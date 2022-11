HQ

Etter det som da var rundt fire år hos Gamereactor ble God of War det første spillet jeg ga full pott. Som jeg stadig må fortelle folk som ikke er glade i å lese betyr ikke dette at spillet er perfekt, for det er fortsatt litt småtteri som kunne blitt pusset på. Gledelig nok fikser God of War: Ragnarök mye av dette i større eller mindre grad - selv om også dette spillet tar noen bittesmå feilskjær.

Da snakker jeg ikke om historien, for den er som forventet fremragende. I kjent stil skal jeg ikke røpe noe som helst om handlingen, men i stedet nøye meg med å si at det er utrolig fascinerende å se hvordan både Kratos og Atreus påvirkes av å bli eldre. Hvordan vår kjære krigsgud ikke helt vet å slippe litt taket i en gutt som har blitt mer voksen og selvstendig eller tenåringen som ikke forstår at ikke alt hviler på hans skuldre er en uforglemmelig reise som gjøres enda bedre av at andre personer og skapninger får enda mer tid i rampelyset med sine egne gleder og problemer. Mest imponerende er hvordan alle disse elementene blandes sammen med action, drama og ypperlig timet humor som sammen med fantastisk skuespill skaper en fremragende flyt i opplevelsen. Noen få unntak er det siden én eller to sekvenser blir litt langdryge når utviklerne ønsker å fore inn noe med teskje, samtidig som at slutten føles daff og forventet selv om enkelte detaljer virkelig pirrer. Sistnevnte kan muligens min iver etter å finne og gjøre alt i spillet ta litt av skylden for da.

HQ

Dette er en annonse:

For de som har likt å kalle Ragnarök en slags DLC eller utvidelse av 2018s mesterverk kan stoppe med en eneste gang. Selvsagt er ikke dette en like stor endring som det forrige spillet var i forhold til de greske eventyrene, men når jeg har brukt 60 timer på å finne og gjøre alt utenom en liten ting sier det seg nesten selv at man får ekstremt mye for pengene her. Ta for eksempel kampsystemet. Den enestående kjernen er fortsatt den samme med en øks, to sverd og armer som føles orgasmiske å bruke, så når vi i tillegg får nye muligheter med disse, et nytt ganske annerledes våpen og generelt langt mer variasjon vil jeg si at God of War: Ragnarök har tidenes beste kampsystem. Voldsomt imponerende når det er mulig å gå inn i kamper på en rekke forskjellige måter.

En av de første og mest åpenbare endringene som presenteres er valget mellom hvilket skjold man ønsker å bruke. Hvor det ene fungerer som et relativt vanlig skjold du kan blokkere mange vanlige angrep med over lengre tid er min favoritt mer rettet mot å time blokkeringer godt nok til at skaden man ville tatt absorberes og kan slenges rett tilbake i trynet på motstanderen med stor kraft. Sistnevnte er uten tvil noe de av oss som digger Sekiro: Shadows Die Twice og Batman: Arkham City vil elske, mens de mer forsiktige vil ha mye moro med det andre alternativet. Når du i tillegg kan holde inne trekant for å lade opp hvert våpen på en spesiell måte som gir ditt første angrep unike effekter, kommandere eller bare se Atreus gjøre mye mer, bruke omgivelsene på en rekke ulike måter og knerte fiender med så sykt kule angrep kan jeg forstå at Santa Monica Studio har sagt at målet var å gi oss en følelse av å nærmest leke med maten. Særlig siden måltidene ikke er like ensformige som forrige gang.

Alle skjermbildene i denne teksten er fra Performance-modusen på PS5 som prioriterer 60fps i stedet for grafikk...

"Draugr!", "Troll!" og slikt var rop som etter hvert begynte å hjemsøke ørene til mange av oss i forgjengeren, noe som ikke er i nærheten av å være et problem denne gangen. Å kalle dette en utvidelse blir latterlig når vi får et tosifret antall helt nye fiendetyper og nye utgaver av gamle kjente. Hver av dem glimrende detaljert og med særegne styrker og svakheter. Utviklerne har uten tvil tatt et dypdykk i norrøn mytologi og egen fantasi for å tilføre et utvalg av vanlige fiender, minibosser og både små og veldig store skikkelige bosser som gjør de fleste andre oppfølgere til skamme. Krydre dette med områder fylt med eksplosive vaser, høyder som lar Kratos hoppe ned med heftige angrep, trær som kan svinges rundt for massiv skade og forskjellige atmosfærer i alle de ni rikene vi får besøke, så blir hver kamp en fryd både for øyne, ører og sjel. Ikke at slåssing er det eneste du gjør.

Dette er en annonse:

Imponerende variasjon gjelder nemlig også de rolige øyeblikkene. Uansett om det er de flerfoldige sideoppdragene som ofte byr på gripende og fascinerende historier i seg selv eller generell utforskning på jakt etter nye ferdigheter, rustning- og våpen-deler, hemmeligheter jeg ikke skal røpe her eller deilige samleobjekter med interessant universbygging eller artige referanser får også hjernen testet seg med jevne mellomrom. Til og med klassikere som å kutte ned ting, fryse dem, sette fyr på noe og slikt er morsommere denne gangen takket være at Kratos og Atreus' nye ferdigheter må brukes på kreative måter. I tradisjon tro er det også puzzles som kun kan løses etter å ha fått et nytt våpen og slikt senere i spillet, så det er mye snadder for de av oss som ønsker å lære mer om og oppdage mer av dette omfattende universet mens trioen deler minneverdige historier og kommentarer. Da har jeg ikke engang nevnt grafikken og lyden som tar pusten fra meg.

Oppdrag som endrer verdenen, morsomme dagbøker, nye bekjentskaper og skjulte områder er bare noe av det du kan finne.

Det er jo umulig å ikke nevne et PlayStation Studios-spill uten å snakke om de ufattelige produksjonsverdiene, og som forventet tar God of War: Ragnarök det til et nytt nivå. Selv om jeg har valgt Performance-modusen på PS5 som prioriterer veldig stabile 60 bilder i sekundet fremfor grafiske detaljer (PS4-utgaven holder seg til 30fps mens Pro-utgaven byr på ulåste 30) var det over 100 skjermbilder på SSDen min da rulleteksten gikk over skjermen. Forbløffende detaljer på både karakterer og omgivelser blir bare enda bedre takket være nydelig lyssetting og farger som drar deg inn i opplevelsen. Utviklerne er fullstendig klare over dette, så de vet å ha en rekke utkikkspunkter i alle rikene som lett kan brukes som bakgrunner og skjermsparer med skuer man bare må vise familie og venner. I samme slengen kan du jo spille litt for å la dem høre hvordan lyddesignet gjør både kamper og utforskning enda bedre mens Bear McCreary leverer sin beste, gåsehudfrekallende musikk noen gang både i rolige og intense øyeblikk.

Ørsmå detaljer i ansikter får alt til å føles levende mens omgivelsene er drømmeaktige.

Som jeg indikerte i starten er God of War: Ragnarök uansett ikke perfekt. I tillegg til den litt tamme slutten bør det nevnes at kartet fortsatt ikke er optimalt selv om det er mer detaljert enn forgjengeren, så jakten på hemmeligheter vil kunne ta mer tid enn det forventet. Jeg må også nesten bare le av at vi fortsatt må skjule lastetider ved å jevnlig presse og smyge oss gjennom trange åpninger. De første gangene er det greit nok siden noe av tiden fylles med diskusjoner mellom figurer, men det er ikke uendelig av disse heller. Forhåpentligvis forstår du likevel nå at dette bare er flisespikkeri i det store og hele for min del.

Det er mye jeg ikke nevner eller viser her for å spare en drøss med overraskelser, men noen hint skal du få.

Jepp. God of War: Ragnarök er årets beste spill og ett av mine favorittspill. Det gjør ikke så mye annerledes enn forgjengeren, men en uforglemmelig historie fylt med førsteklasses karakterer, et enda bedre kampsystem, mer varierte fiender og utfordringer, grafikk og lyd i verdensklasse og større rom for å tilpasse opplevelsen til sine egne ønsker gjør at jeg virkelig må pirke for å finne noe nevneverdig negativt. God of War: Ragnarök er rett og slett et mesterverk du bare må merke deg om du har en PlayStation 4 eller PlayStation 5.

Er det noe mer dere ønsker svar på er det bare å spørre i kommentarfeltet, for det er mye jeg ikke nevner eller skriver mer om for å la dere oppleve overraskelser og øyeblikk selv.