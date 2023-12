God of War: Ragnarök får gratis utvidelse neste uke

HQ

I august begynte ryktene om en utvidelse til God of War: Ragnarök å gå, så de færreste hadde vel troen på at dette ville komme før et stykke ut i 2024. Såpass feil kan man ta.

Santa Monica Studios dukket nemlig opp på nattens The Game Awards for å avsløre at God of War: Ragnarök får en gratis utvidelse kalt Valhalla allerede den 12. desember, altså på tirsdag. Denne fortsetter historien der hovedspillet slapp, men hovedfokuset er at den fungerer som et slags roguelike-eventyr. Dette ved at Kratos og Mimir drar til Valhalla, hvor de må kjempe seg gjennom en drøss av nye fiender. Denne gangen krigsguden bare ikke dø, for blir du bekjempet våkner han opp der eventyret startet mens verdenen utenfor nå byr på nye fiender på ulike plasser.

Når du er i basen kan du bruke ressurser samlet i ditt forrige forsøk til å oppgradere Kratos slik at utfordringene forhåpentligvis blir lettere og dermed nå slutten for å lære mer om seriens fremtid.