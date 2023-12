God of War: Ragnarök Valhalla er så fantastisk at det burde kostet penger

HQ

Mens de første ryktene fikk det til å høres ut som om God of War: Ragnarök skulle få en historieutvidelse fikk den offisielle avdukingen av spillets gratis Valhalla DLC mange til å tro at det i bunn og grunn bare var spillbare kamparenaer med noen roguelite-elementer blandet inn. Det er veldig synd, for God of War: Ragnarök Valhalla er så stort og fantastisk at det lett kunne vært et spill eller en premium-DLC jeg gjerne hadde betalt for.

For utviklerne i Santa Monica Studios har latt de beste delene av grunnspillet forbli som de er (eller til og med polert dem litt), samtidig som de har hentet inspirasjon fra det beste roguelite-spillet der ute: Hades. Et godt eksempel på dette er kampsystemet. Det føles like fabelaktig som før, så den eneste nevneverdige endringen Valhalla gjør er å friste oss til å prøve forskjellige våpen, skjold, runer og mer. Dette ved å gi oss mer av de spesielle ressursene som brukes til å oppgradere Kratos permanent ved å bruke et bestemt skjold og/eller en Rage-imodus, å la oss velge mellom to forskjellige runeangrep, frynsegoder og lignende når vi åpner kisten(e) vi får når vi fullfører en kamparena, fullfører alle slags utfordringer eller bare setter oss opp mot forskjellige typer fiender. Jeg fant raskt mine favoritter i grunnspillet, men har funnet noen virkelig effektive kombinasjoner etter å ha prøvd nye ting i Valhalla.

Å bli tvinges til å velge mellom ulike oppgraderinger er definitivt ikke noe nytt i denne sjangeren, men mange spill klarer ikke å gjøre det morsomt. Valhalla faller ikke i den fellen. Det første runeangrepet du velger, vil definere resten av forsøket ditt, ettersom de fremtidige belønningene vil bruke dette som fundament slik at Kratos gradvis blir den drapsmaskinen vi kjenner ham som, etter å ha startet ganske "grunnleggende" med bare de fire våpnene og ferdighetene du har låst opp for dem. Du må imidlertid ta sjanser og ha flaks for å få tak i de beste tingene, for når du fullfører et område, må du velge mellom to eller tre dører med potensielle belønninger markert på seg. Hver av dem fører deg til et tilfeldig område med forskjellige fiender som kan være bedre egnet for en ny taktikk.

Når vi snakker om de tilfeldige områdene kommer jeg til grunnen til at det er vanskelig å skrive en detaljert anmeldelse av Valhalla-utvidelsen: spoilere. PlayStation Studios har, som tidligere antydet, virkelig undersolgt denne gratis DLC-en, for den er langt mer enn selv traileren over viser. På en god måte. Vi snakker om nye områder som er helt annerledes enn i grunnspillet, nye typer fiender og selvsagt en fortsettelse av historien. Riktignok får du kanskje ikke en like grandios fortelling som den vi allerede har spilt oss gjennom, men den forklarer definitivt noe av det som har skjedd siden vi sist så Kratos, Mimir og noen andre kjente fjes - samtidig som den gir oss klare hint og indikasjoner om hvor historien er på vei i den virkelige oppfølgeren til God of War: Ragnarök. Kremen på toppen er at den gir de som ikke har spilt et God of War-spill før 2018s endring av mytologien en bedre forståelse av hva som skjedde i Hellas, og får oss veteraner til å bli helt "Leonardo DiCaprio som peker i Once Upon a Time in Hollywood"-meme med en rekke referanser og morsomme øyeblikk.

Så langt er God of War: Ragnarök Valhalla en av de beste DLC-ene noensinne, men den er ikke perfekt. Selv om rekkefølgen på rikene er tilfeldig, er ikke designen like variert. Du vil raskt se og lære deg utformingen av hver "arena", noe som gjør det veldig fristende å følge den samme angrepsplanen hver gang. Spesielt når hver arena som regel bare setter deg opp mot fiender du kjenner fra det området i grunnspillet, med et begrenset utvalg av fiendekombinasjoner å velge mellom. Den gode nyheten er at disse håndlagde områdene ser helt fantastiske ut. Den dårlige nyheten er at hvis de hadde vært bygget prosessuelt, ville hver eneste runde vært annerledes. Legg til at noen samtaler og historier stopper opp på en merkelig måte fordi de vil fortelle resten senere som en slags belønning, så tas Valhalla ned fra å være et mesterverk av en utvidelse til "bare" førsteklasses.

Det er imidlertid meg som er streng. God of War: Ragnarök Valhalla er uten tvil en av tidenes beste utvidelser. Betalte eller ei. Den bygger videre på grunnspillets minneverdige historie og utmerkede kampsystem for å tilfredsstille dem som bare vil ha mer, samtidig som den krydrer det hele med en ny vanedannende spillsyklus fylt med spennende slåssing i nydelige omgivelser som har fått og vil fortsette å få meg til å si "bare ett forsøk til" i timevis.