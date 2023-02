God of War Ragnarök vinner stort på DICE Awards 2023

HQ

Mens øynene dine kan ha vært limt til State of Play-presentasjonen i går kveld, fant DICE Awards også sted, og feiret det beste i 2022s spillkalender.

Ikke overraskende var de to kampene som tok hjem flest priser God of War Ragnarök og Elden Ring, som plukket opp henholdsvis syv og fem seire. God of War Ragnarök klarte imidlertid ikke å ta hjem prisen for årets spill, da det prestisjetunge trofeet gikk til Elden Ring igjen.

Sjekk ut pris- og vinnerlisten nedenfor:

Enestående prestasjon i animasjon



Cuphead - Det deilige siste kurset



Elden Ring



VINNER - God of War Ragnarok



Horisont forbudt vest



Moss: Bok 2



Fremragende prestasjon i kunstretning



Call of Duty: Moderne krigføring 2



VINNER - God of War Ragnarok



Horisont forbudt vest



Bortkommen



Callisto-protokollen







Enestående prestasjon i karakter



Call of Duty: Modern Warfare 2 - Alejandro Vargas



God of War Ragnarok - Atreus



VINNER - God of War Ragnarok - Kratos



Horizon Forbidden West - Aloy



Gå tilbake til Monkey Island - Guybrush Threepwood



Fremragende prestasjon i original musikkomposisjon



En pestfortelling: Requiem



VINNER - God of War Ragnarok



Horisont forbudt vest



Metal: Hellsinger



Moss: Bok 2



Enestående prestasjon innen lyddesign



En pestfortelling: Requiem



Call of Duty: Moderne krigføring 2



VINNER - God of War Ragnarok



Gotham Riddere



Somerville



Enestående prestasjon i historien



Elden Ring



VINNER - God of War Ragnarok



Jeg var en tenåring eksocolonist



UDØDELIGHET



NORCO



Fremragende teknisk prestasjon



En pestfortelling: Requiem



VINNER - Elden Ring



God of War Ragnarok



Horisont forbudt vest



Riving



Årets actionspill



Bayonetta 3



Jordet



Neon Hvit



Sifu



VINNER - Vampyr overlevende



Årets eventyrspill



VINNER - God of War Ragnarok



Horisont forbudt vest



NORCO



Bortkommen



TUNIKA



Årets slåssespill



JoJos bisarre eventyr: All-Star Battle R



VINNER - MultiVersus



Rumbleverse



SpiderHeck



KONGEN AV JAGERFLY XV



Årets bilspill



F1 22



VINNER - Gran Turismo 7



Behov for hastighet ubundet







Årets rollespill



Borger sovende



VINNER - Elden Ring



Rare Vesten



World of Warcraft: Dragonflight



Xenoblade-krønikene 3



Årets sportsspill



EA SPORTS FIFA 23



Mario Spisser: Battle League



MLB Showet 22



NBA 2k23



VINNER - OlliOlli World



Årets strategi-/simuleringsspill



VINNER - Dvergfestningen



IXION



Marvels midnattssoler



Potion Craft: Alkymist Simulator



Warhammer 40,000: CHaos Gate - Demonhunters



Årets oppslukende realityspill



Kosmos høy



Moss: Bok 2



VINNER - Red Matter 2



Tenatcular



Den siste Clockwinder



Enestående prestasjon for et uavhengig spill



UDØDELIGHET



Neon Hvit



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



VINNER - TUNIKA



Vampyr overlevende







Årets mobilspill



Diablo udødelig



Gibbon: Bortenfor trærne



UDØDELIGHET



VINNER- MARVEL SNAP



Poinpy



Årets online spill



Call of Duty: Moderne krigføring 2



EA SPORTS FIFA 23



VINNER - FINAL FANTASY XIV: Endwalker



MARVEL SNAP



Rumbleverse







Enestående prestasjon innen spilldesign



VINNER - Elden Ring



God of War Ragnarok



MARVEL SNAP



TUNIKA



Vampyr overlevende



Enestående prestasjon i spillretning



VINNER - Elden Ring



God of War Ragnarok



Horisont forbudt vest



UDØDELIGHET



TUNIKA



Årets spill