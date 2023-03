God of War: Ragnaröks Týr hinter til flere historier

HQ

Kratos' saga er over. Vel, hans saga som herjer gjennom Midgard og de norrøne gudene i hvert fall. Nå som God of War: Ragnarök er ute og avslutter denne delen av Ghost of Spartas historie har mange lurt på hva fremtiden er for God of War. Heldigvis er det mange forskjellige veier som kan utforskes etter avslutningen av Ragnarök, og en av dem dreier seg muligens om Týr.

Ben Prendergast, Týrs skuespiller i spillet, var på årets PAX East, og avslørte at det er mer i vente for karakteren. Shark Games forteller at Prendergast fortalte fansen dette under et retrospektivt panel.

"Alt jeg vil si er dette - det er ikke det siste du har sett av Týr."

Prendergast fortsatte deretter med å legge til at han "vet litt, men vet ikke mye" , så om denne kommentaren er i forhold til en Týr-spinoff eller bare en rolle i det neste God of War-spillet er fortsatt veldig uklart.