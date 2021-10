God of War selger nesten like bra som Spider-Man

HQ

Sent i fjor bekreftet Marvel og Sony ryktene om at Spider-Man hadde solgt over 20 millioner eksemplarer på PlayStation 4, noe som mest sannsynlig gir det en andreplass på listen over bestselgende PS4-spill. Nå virker det som om vi har fått en ny tredjeplass også.

For samtidig som at Sony avslører at God of War kommer til PC den 14. januar får vi også vite at spillet har solgt over 19, 5 millioner eksemplarer. Det gjøres fullstendig klart at dette er solgte eksemplarer, så de som har spilt det takket være PlayStation Plus Collection regnes ikke med. Dermed går det forbi Uncharted 4: A Thief's End sine rundt 17 millioner som var forrige offisielle tall.