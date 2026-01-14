God of War-serien får Ryan Hurst i hovedrollen som Kratos

Etter lang tid med nærmest intet nytt avslørte Amazon i desember at Frederick E.O. Toye skal regissere de to første episodene av God of War-serien som kommer til Prime Video om et år eller to. Dette var åpenbart et tegn på at prosjektet endelig begynte å gå fremover, noe vi nå har fått enda et bevis på.

En pressemelding avslører at Ryan Hurst har fått hovedrollen som Kratos i God of War-serien. For de som ikke vet det er dette mannen som i hovedsak er kjent som Opie i Sons of Anarchy og Gerry in Remeber the Titans. Som om det ikke var nok spilte han Thor i God of War: Ragnarök, så han har allerede erfaring med PlayStation-spillene.

Vi får også en siste liten godbit i pressemeldingen, for Amazon benytter anledningen til å bekrefte at serien følger historien i de nyeste God of War-spillene, noe som betyr at den utspiller seg i norrøn - ikke gresk - mytologi. Dermed kan vi også forvente en avsløring av hvem som skal spille Atreus relativt snart.

Hva synes du om valget?