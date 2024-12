God of War sin art director har begynt hos Naughty Dog

HQ

I mai i fjor mistet Santa Monica Studio sin fenomenale art director Raf Grassetti, som i stedet gikk til det nystartede Netflix-studioet grunnlagt av Halo-veteranen Joseph Staten. Sammen skulle de lage store spill, men den talentfulle kunstneren har bestemt seg for å vende hjem.

Grassetti bekrefter at han er tilbake i PlayStation-familien igjen, men denne gangen med Naughty Dog. Vi vet at Naughty Dog har flere prosjekter under utvikling akkurat nå (to av dem er helt nye franchiser og et annet er The Last of Us: Part III), og vi vet ikke nøyaktig hvilket Grassetti skal jobbe med.