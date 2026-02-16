God of War-skaperen om Sons of Sparta: "En av de verste avgjørelsene God of War-teamet noensinne har tatt"

HQ

Som en del av forrige ukes State of Play gjorde God of War-serien et stort (om enn polariserende) inntrykk, ved å runde av showet og annonsere en trilogi av nyinnspillinger som sannsynligvis ligger mange år frem i tid, for så å droppe et spill som har fått en inkonsekvent mottakelse.

Noen nyter tiden sin med God of War: Sons of Sparta, med spillet som for øyeblikket sitter på en 75 Metascore på Metacritic og en 71 User Score også, men serieskaper David Jaffe er langt fra imponert.

I en ny video på YouTube-kanalen sin deler Jaffe noen tanker om Sons of Sparta og hvordan spillet er "støtende", "generisk og kjedelig", og "en av de verste beslutningene God of War-teamet noensinne har tatt." Ikke vær tilbakeholden, Jaffe.

I sin helhet uttalte han: "Jeg spilte litt over en time av det nye GOD OF WAR-spillet, GOD OF WAR-Sons of Sparta! Det er godt laget, men generisk og kjedelig. Det er også en av de verste avgjørelsene God of War-teamet noensinne har tatt. Bare eksistensen av det er superforvirrende. Og støtende."

Han fortsatte også med å forklare hvordan spillet var "støtende", og bemerket at det har en "manglende evne til å respektere lisensen".

Du kan se Jaffes fulle tanker om Sons of Sparta nedenfor, og for mer fra spillet, følg med på vår anmeldelse de neste dagene.