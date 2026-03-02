God of War-skaper om det første bildet av Amazons serie: "Det er så ille på så mange måter"

HQ

Amazon Prime Video ga ut den første titten på sin kommende God of War -serie i forrige uke, og viste en tidlig titt på Ryan Hurst som spiller Kratos og Callum Vinson som unge Atreus. Det er trygt å si at responsen sannsynligvis ikke er hva Amazon håpet på, og til og med den opprinnelige skaperen David Jaffe har gått inn for å si sin mening om bildet.

"Jeg er sikker på at alle prøver virkelig hardt", sa Jaffe i en nylig YouTube-video. "Det er så dumt. Men, ok, la oss være utrolig klare, to ting kan være sant samtidig. Dette kan være et forferdelig bilde, og det er det. Det er så ille på så mange måter ... og [showrunner] Ron Moore er fantastisk."

Jaffe tror ikke dette bildet har drept showet helt eller noe så ekstremt, men som mange fans på nettet, lurte han på hvorfor det ble delt på den måten det gjorde. På Twitter/X kritiserte Jaffe også stjernen Ryan Hursts respons på motreaksjonene, og sa "ikke tro på alt dere ser på internett, barn."

Som svar til Hurst sa Jaffe "Kult og sant. Men samtidig er dette også sant: Hvis du er markedsføringsteamet bak noe, ikke legg det ut på internett hvis du ikke vil at folk skal se og bedømme det."

Hva synes du om det første bildet av God of War showet?