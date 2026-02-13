God of War: Sons of Sparta annonsert og lansert

Vi var ikke langt ut i 2025 da ryktene om et mindre God of War-spill begynte å svirre. Planen var opprinnelig å lansere dette 2D-actionplattformspillet i fjor, så noen av dere trodde kanskje at ryktene var falske da det ikke skjedde. Vel, jeg har noen fantastiske nyheter.

Santa Monica Studio fikk æren av å avslutte kveldens State of Play med to store kunngjøringer. Den første var en bekreftelse på at de skal lage remaker av God of War, God of War II og God of War III. Vi snakker ikke remastere her, men ekte nyinnspillinger med den nye motoren og mye mer, så vi må vente en stund på det, selv etter å ha sett noen smakebiter i God of War: Ragnaröks enestående Valhalla-oppdatering. Derfor ga TC Carson, den opprinnelige stemmeskuespilleren for Kratos, oss en siste overraskelse ved å kunngjøre at det som kalles God of War: Sons of Sparta ikke bare er ekte, det er tilgjengelig på PS5 allerede nå!

Dette 2D-actionplattformspillet utspiller seg i Kratos' ungdomstid, da vi endelig får oppleve treningen hans på Agoge sammen med broren Deimos. Det betyr at Kratos ikke vil ha sine ikoniske sverd eller øks, ettersom spyd og skjold var hans foretrukne verktøy den gang. Topp det hele med litt magi takket være guddommelige artefakter kalt Gifts of Olympus, så forstår du kanskje hvorfor jeg avslutter denne artikkelen her for å gå og spille God of War: Sons of Sparta med en gang. Bare se på den kule traileren nedenfor.