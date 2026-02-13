God of War Trilogy Remake avslørt

Vi har hørt rykter om en rekke God of War-kunngjøringer en stund nå. En retur til gamle Kratos, de neste stegene for den nye, skjeggete versjonen. Fortellinger om en metroidvania der inne et sted også. Nå, som den siste kunngjøringen av PlayStations State of Play, fikk vi ikke bare én, men to store avsløringer for favorittgudedreperen vår.

TC Carson, OG-stemmeskuespilleren for Kratos, er tilbake for God of War Trilogy Remake, som ikke fikk mer enn en lett avslørende teaser, da Carson fortalte oss at vi ikke vil se mer av det spillet på en stund. Men når det kommer tilbake, kommer det tilbake på en stor måte.

Carson avslørte deretter et "lidenskapsprosjekt" mellom Sony Santa Monica og Mega Cat Studios, det lenge ryktede metroidvania-spillet som viser en yngre Kratos, tilbake i hans spartanske dager, mens han kjemper mot monstrene og udyrene som herjer i antikkens Hellas.

Men tilbake til nyinnspillingen av trilogien, som vi kan begynne å spekulere i nå som den er offisielt bekreftet. Med tanke på bruken av remake i tittelen, kan vi nok håpe på noe litt mer enn en grafisk overhaling. Det ville kanskje være kontroversielt å endre på de elskede kampene i de eldre spillene, men det er mulig Sony Santa Monica har lagt inn litt ekstra krydder i de klassiske titlene. Det får vi først vite når vi får den kommende, store avsløringen.